Benno Neumair | il terribile sospetto | “Forse ha ucciso un’altra persona”

Sul conto di Benno Neumair, responsabile della morte dei suoi genitori, arrivano altri sospetti inquietanti. C'è un altro decesso misterioso. Benno Neumair, già da tempo, ha confessato di avere ucciso i suoi genitori. Peter Neumair e Laura Perselli vennero strangolati in casa dal giovane, il quale poi si è liberato dei corpi gettandoli nel fiume L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mattinodinapoli : #benno neumair, la confessione: «Ho strangolato mamma senza nemmeno salutarla». Spunta il terribile sospetto della… - FuaniMarino : Solo io sono sconvolta dal livello delle notizie su Benno Neumair? - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Benno Neumair: Le ultime immagini del padre Peter in bicicletta il pomeriggio del giorno della scomparsa. Secondo gli… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Perché Benno Neumair aveva chiesto un permesso per il 7 e 8 gennaio, per sostenere un esame in Austria visto che era g… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Benno Neumair: Sono stati due omicidi d’impeto quelli dei genitori? E successivi depistaggi? #Bolzano #chilhavisto htt… -