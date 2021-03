Bene l'esordio per le qualificazioni ai Mondiali, Italia batte l'Irlanda del Nord 2-0 (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Buona la prima per l'Italia di Roberto Mancini, che batte 2-0 l'Irlanda del Nord nel match d'esordio per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Una vittoria tutto sommato facile per gli azzurri, decisa dalle reti di Berardi e Immobile nel primo tempo. Domenica sera la seconda sfida del Gruppo C con la Bulgaria, sconfitta oggi dalla Svizzera per 3-1. Il copione della gara è stato chiaro sin dall'inizio, con l'Italia che tiene saldamente in mano il pallino del gioco, mentre l'Irlanda del Nord resta in attesa provando a farsi vedere con qualche ripartenza. Il match si sblocca al 14' grazie alla rete di Berardi, lanciato molto Bene in profondità da Florenzi. Poi prima dell'intervallo c'è spazio anche per il sigillo di ... Leggi su agi (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Buona la prima per l'di Roberto Mancini, che2-0 l'del Nord nel match d'per leaidel 2022. Una vittoria tutto sommato facile per gli azzurri, decisa dalle reti di Berardi e Immobile nel primo tempo. Domenica sera la seconda sfida del Gruppo C con la Bulgaria, sconfitta oggi dalla Svizzera per 3-1. Il copione della gara è stato chiaro sin dall'inizio, con l'che tiene saldamente in mano il pallino del gioco, mentre l'del Nord resta in attesa provando a farsi vedere con qualche ripartenza. Il match si sblocca al 14' grazie alla rete di Berardi, lanciato moltoin profondità da Florenzi. Poi prima dell'intervallo c'è spazio anche per il sigillo di ...

