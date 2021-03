Bene l’alleanza con il Pd, ma la Raggi non si tocca. Liuzzi: “Impensabile che il M5S abbandoni il sindaco della Capitale” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Durante il Governo Conte II abbiamo lavorato molto Bene con il Pd, che ci ha permesso anche di conoscerci e confrontarci”. Ecco perché “l’incontro tra Letta e Conte è stato un primo passo importante e sono contenta sia avvenuto a così breve distanza dall’investitura del segretario del Pd, segno di grande attenzione verso il Movimento”. Parole di soddisfazione e ottimismo quelle della deputata M5S Mirella Liuzzi dopo il primo summit tra il segretario Pd e il leader dei 5 stelle. Summit cui ne seguiranno altri… Giusto che abbiamo cadenza fissa perché sarà l’unico modo per ottenere risultati importanti a partire della amministrative 2021. Sono entrambi due ex premier che hanno ben presente quali sono i margini e le difficoltà di essere al Governo. Di fatto è la nascita di un’alleanza strutturale tra Pd e Cinque ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) “Durante il Governo Conte II abbiamo lavorato moltocon il Pd, che ci ha permesso anche di conoscerci e confrontarci”. Ecco perché “l’incontro tra Letta e Conte è stato un primo passo importante e sono contenta sia avvenuto a così breve distanza dall’investitura del segretario del Pd, segno di grande attenzione verso il Movimento”. Parole di soddisfazione e ottimismo quelledeputata M5S Mirelladopo il primo summit tra il segretario Pd e il leader dei 5 stelle. Summit cui ne seguiranno altri… Giusto che abbiamo cadenza fissa perché sarà l’unico modo per ottenere risultati importanti a partireamministrative 2021. Sono entrambi due ex premier che hanno ben presente quali sono i margini e le difficoltà di essere al Governo. Di fatto è la nascita di un’alleanza strutturale tra Pd e Cinque ...

Advertising

JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Bene l’alleanza con il #Pd, ma la #Raggi non si tocca. @mirellaliuzzi: “Impensabile che il #M5S abbandoni il sindaco de… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Bene l’alleanza con il #Pd, ma la #Raggi non si tocca. @mirellaliuzzi: “Impensabile che il #M5S abbandoni il sindaco de… - Massimi07355017 : RT @LaNotiziaTweet: Bene l’alleanza con il #Pd, ma la #Raggi non si tocca. @mirellaliuzzi: “Impensabile che il #M5S abbandoni il sindaco de… - Eposmail : RT @LaNotiziaTweet: Bene l’alleanza con il #Pd, ma la #Raggi non si tocca. @mirellaliuzzi: “Impensabile che il #M5S abbandoni il sindaco de… - salidaparallela : RT @LaNotiziaTweet: Bene l’alleanza con il #Pd, ma la #Raggi non si tocca. @mirellaliuzzi: “Impensabile che il #M5S abbandoni il sindaco de… -

Ultime Notizie dalla rete : Bene l’alleanza Il Pd di Zingaretti ‘finge’ di subire l’assedio combinato di Grillo e delle Sardine al Nazareno, in realtà lo voleva Tiscali Notizie