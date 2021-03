Beautiful | anticipazioni italiane | THOMAS chiede a ZOE di sposarlo

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 25 marzo 2021) Aria di fiori d’arancio nelle prossime puntatedi, anche se dietro non ci sarà alcun sentimento. Almeno sarà così perForrester (Matthew Atkinson), che userà la sua frequentazione con la modella Zoe Buckingham (Kiara Barnes) con il solo fine di far ingelosire Hope Logan (Annika Noelle), la donna che vuole veramente al suo fianco. L’intreccio sarà quindi presto servito…, trame: Zoe e; a che punto siamo Negli episodi già trasmessi su Canale 5,e Zoe hanno trascorso una notte insieme, al termine della quale il rampollo ha fatto sì che la ragazza venisse invitata da Quinn (Rena Sofer) ai festeggiamenti del Natale in famiglia. Fatto sta che lesegnalano che il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) persevererà nel ...