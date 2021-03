Beautiful, anticipazioni 28 marzo-3 aprile: Hope lascia Liam (Di giovedì 25 marzo 2021) Le puntate di Beautiful in onda dal 28 marzo al 3 aprile saranno ricche di colpi di scena. Thomas riuscirà nell’intento di separare Hope da Liam e lo farà usando Steffy. Thomas infatti farà in modo che Hope veda Liam e Steffy scambiarsi un bacio. Questo porterà inevitabilmente la Logan a troncare con Liam. Beautiful, spoiler al 3 aprile: Hope rifiuta di sposare Liam In Beautiful, Ridge sarà convinto che Thomas abbia superato la sua ossessione per Hope, mentre Steffy non la penserà così. Liam intanto, dovrà fare i conti con il rifiuto di Hope a sposarsi alle sue condizioni. La Logan infatti, non vorrà rinunciare a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Le puntate diin onda dal 28al 3saranno ricche di colpi di scena. Thomas riuscirà nell’intento di separaredae lo farà usando Steffy. Thomas infatti farà in modo chevedae Steffy scambiarsi un bacio. Questo porterà inevitabilmente la Logan a troncare con, spoiler al 3rifiuta di sposareIn, Ridge sarà convinto che Thomas abbia superato la sua ossessione per, mentre Steffy non la penserà così.intanto, dovrà fare i conti con il rifiuto dia sposarsi alle sue condizioni. La Logan infatti, non vorrà rinunciare a ...

