Beautiful anticipazioni 1 aprile 2021 | Hope furiosa con Liam

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ancora problemi per la poveraLogan, la quale, In questa puntata diin onda alle 13:40 circa su Canale 5, si troverà davanti ha una scena incredibile. Solamente mezz’ora prima lì a me le aveva chiesto di sposarlo e subito dopo lo trova avvinghiato tra le braccia di Steffy. Come ha potuto farle una cosa del genere? Thomas a quanto pare ha raggiunto il suo scopo. Tutti gli episodi didell’ultima stagione, sono disponibili su Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Eva disi intrufola nel camerino di Wyatt Spencer Cosa ha combinato l’interprete di Eva innel camerino di Wyatt? La donna ha reso pubblica la sua “intrusione” L’attrice Kelly Kruger è entusiasta di poter condividere con i suoi fan la notizia relativa al fatto che, molto ...