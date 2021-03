BCE, su i tassi di interesse nel 2021: acquisti PEPP a ritmi più elevati nel II trimestre (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Per la Banca Centrale Europea la situazione economica generale dovrebbe migliorare nel 2021 ma resta l’incertezza sulle prospettive economiche a breve termine, soprattutto in relazione dinamiche della pandemia di coronavirus (Covid-19) e alla velocità delle campagne di vaccinazione. Nel consueto bollettino economico, l’Istituto di Francoforte ha inoltre segnalato un aumento dell’inflazione negli ultimi mesi “principalmente a causa di alcuni fattori transitori e di un aumento dell’inflazione dei prezzi energetici”, mentre le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono contenute nel contesto di domanda debole e del notevole rallentamento dei mercati del lavoro e dei prodotti. La BCE ha quindi valutato come “essenziale” il mantenimento delle condizioni di finanziamento favorevoli durante il periodo della pandemia. Condizioni di finanziamento che però sono ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Per la Banca Centrale Europea la situazione economica generale dovrebbe migliorare nelma resta l’incertezza sulle prospettive economiche a breve termine, soprattutto in relazione dinamiche della pandemia di coronavirus (Covid-19) e alla velocità delle campagne di vaccinazione. Nel consueto bollettino economico, l’Istituto di Francoforte ha inoltre segnalato un aumento dell’inflazione negli ultimi mesi “principalmente a causa di alcuni fattori transitori e di un aumento dell’inflazione dei prezzi energetici”, mentre le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono contenute nel contesto di domanda debole e del notevole rallentamento dei mercati del lavoro e dei prodotti. La BCE ha quindi valutato come “essenziale” il mantenimento delle condizioni di finanziamento favorevoli durante il periodo della pandemia. Condizioni di finanziamento che però sono ...

