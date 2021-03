Battaglia Draghi su vaccini in Unione Europea | ' Basta inganni' Asse con gli Usa

(Di giovedì 25 marzo 2021) Far s che le dosi diprodotte in Europa da aziende inadempienti restino in Europa, in tutto o in parte. Mariotorna a mettere con forza sul tavolo di Bruxelles la questione dello stop ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @rassegnagram: Un caso legato alla battaglia geopolitica sui #vaccini, “giochi pericolosi” - come scrive @lucianocapone su @ilfoglio -,… - rassegnagram : Un caso legato alla battaglia geopolitica sui #vaccini, “giochi pericolosi” - come scrive @lucianocapone su… - GandolfoDomini1 : @claudiorecchia @Daniele86846116 Gerli lo hanno segato subito... Draghi potrebbe utilizzare la sua direzione dell'i… - Roky99760738 : RT @florastr: letta Enrico va alla battaglia 'armata brancaleone' contro la lega e pare che chieda a Salvini che gli deve spiegare perché… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @florastr: letta Enrico va alla battaglia 'armata brancaleone' contro la lega e pare che chieda a Salvini che gli deve spiegare perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Battaglia Draghi

Gazzetta del Sud

Con la questione dello stop all'export che è il primo fronte di, ribadito anche dal premier Mario. Che ha sostenuto la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non ...Mariotorna a mettere con forza sul tavolo di Bruxelles la questione dello stop all export. E' questo il primo fronte dellache il premier conduce anche sul piano nazionale per ...La Commissione Ue potrebbe proseguire sulla via legale contro AstraZeneca se non otterrà risultati soddisfacenti sul rispetto del contratto. "Gli europei si sentono delusi da AstraZeneca", ha detto il ...Far sì che le dosi di vaccini prodotte in Europa da aziende inadempienti restino in Europa, in tutto o in parte. Mario Draghi torna a mettere con forza sul ...