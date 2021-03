Basket, Eurolega 2021: Milano cerca con il Baskonia la vittoria che vale i playoff (Di giovedì 25 marzo 2021) Una vittoria a Vitoria. Comincia dalla Spagna l’ultima fase della stagione regolare per l’Olimpia Milano, che affronterà domani sera il Baskonia in un match che può dare la matematica certezza dei playoff alla squadra di Ettore Messina. Con un successo, infatti, Milano sarebbe certa di chiudere tra le prime otto e quindi di tornare a giocare i playoff da quell’ultima volta datata 2014. Da Vitoria si apre anche un ciclo di tre trasferte consecutive e tutte con squadre con cui Milano ha già perso all’andata. Infatti oltre agli spagnoli, l’Olimpia se la vedrà con Stella Rossa e Panathinaikos. Quella con il Baskonia è certamente la più difficile e complicata, anche perchè Polonara e compagni sono in una forma straordinaria come dimostrano le sette vittorie ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Unaa Vitoria. Comincia dalla Spagna l’ultima fase della stagione regolare per l’Olimpia, che affronterà domani sera ilin un match che può dare la matematica certezza deialla squadra di Ettore Messina. Con un successo, infatti,sarebbe certa di chiudere tra le prime otto e quindi di tornare a giocare ida quell’ultima volta datata 2014. Da Vitoria si apre anche un ciclo di tre trasferte consecutive e tutte con squadre con cuiha già perso all’andata. Infatti oltre agli spagnoli, l’Olimpia se la vedrà con Stella Rossa e Panathinaikos. Quella con ilè certamente la più difficile e complicata, anche perchè Polonara e compagni sono in una forma straordinaria come dimostrano le sette vittorie ...

