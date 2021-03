Barbara d’Urso | la FOTO social del Moulin Rouge | avete notato il particolare?

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i volti simbolo in assoluto di Canale 5 non possiamo non menzionare. La conduttrice, nota per le sue trasmissioni di successo come Live – Non è lae Pomeriggio 5, è tra le più amate in Italia. Dalla sua, ha anche il vantaggio di essere molto attiva sui propri, in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.