Baraclough | “Siamo stati passivi | l’Irlanda del Nord è una squadra migliore di questa”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ian, tecnico deldel, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Italia: “Devo dire una cosa importante perché abbiamo avuto due tempi completamente diversi, nella prima parte, cioè nei primi 45 minuti si è fatto riferimento all’intensità. Nella seconda parte abbiamo pressato, abbiamo fatto errori. Crediamo nel gruppo, nella, per noi c’è stata delusione se non dopo 10-15 minuti. Non voglio dare giudizi, perché è stato un primo momento, vedremo con la Bulgaria”. Sulle chance di arrivare al Mondiale. “Non ho ancora visto gli altri incontri, cioè Svizzera-Bulgaria. Sappiamo di dovere batterci contro di loro. Dobbiamo migliorare performance e non regalare opportunità....