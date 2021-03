Bankitalia | emissione green bond porta benefici alla reputazione di un Paese

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – “La performance deidi emittenti sovrani è sostanzialmente in linea con quella dei titoli convenzionali“. Lo attesta uno studio della Banca d’Italia sull’evoluzione del mercato delle obbligazioni sostenibili, che ne identifica ie i costi per gli emittenti. Questa conclusione “non costituisce tuttavia un disincentivo a entrare in questo mercato, in quanto la scelta di collocare titoli di questo tipo non si basa esclusivamente su valutazioni di convenienza economica – sottolineano i curatori Raffaele Doronzo, Vittorio Siracusa and Stefano Antonelli – Essi sono un valido strumento per mitigare i rischi climatici e per gestire i trade-off intergenerazionali impliciti nelle politiche di contenimento di tali rischi”. Tra inon direttamente misurabili c’è il fatto che i Paesi che ...