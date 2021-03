Aziende italiane al collasso | non solo l’Ilva | venerdì il confronto al MiSE

(Di giovedì 25 marzo 2021) Fissato per il 26 marzo il presidio al Ministero dello Sviluppo Economico. Oggetto delil dramma dellaal, crollate sotto il peso delle restrizioni causate dall’epidemia da COVID-19.al: ecco cosa accadrà alSi svolgerà nella mattinata di domani un presidio di delegati presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per affrontare la problematica dellein crisi. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha lasciato nella disperazione molti datori di lavoro e dipendenti, è un dato di fatto. Per questo motivo le segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm hanno inviato una lettera unitaria al fine di attuare unsul tema quanto più ...

Am_Parente : I monoclonali sono una cura per chi ha gia' contratto il virus e tra qualche settimana, potremmo averli gia' a disp… - ansa2030 : Energia: Alverà, idrogeno non è tema del futuro ma attuale. 'Importante collaborazione avviata tra le aziende itali…

Infine, in lieve calo le importazioni e le esportazioni biciclette a trazione muscolare, segno che le aziende italiane hanno lavorato molto per soddisfare la domanda interna per questo segmento. Gruppo Caviro, cooperativa vitivinicola con una filiera etica integrata in continua evoluzione, lancia l'e-magazine Innesti e presenta il suo secondo bilancio di sostenibilità.