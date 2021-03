Axum: il massacro denunciato dalle ong (Di giovedì 25 marzo 2021) Amnesty international e Human rights watch denunciano una strage fatta dai militari eritrei con centinaia di vittime in Etiopia. Mancano però i riscontri, in una regione da cui arrivano molti migranti che approdano in Italia. La notizia dell'eccidio di centinaia di civili per mano di militari eritrei nella città santa di Axum, in Etiopia, è sempre più un giallo. Secondo Amnesty international e Human rights watch, il fatto sarebbe avvenuto attorno allo scorso 29 novembre, nel pieno della guerra tra l'Etiopia e il Tplf, il Fronte popolare di liberazione del Tigrai alla guida della regione nel Nord del Paese. A oggi però non ci sono foto, né «prove documentali», solo tanti punti interrogativi. Perché la notizia arriva dopo tre mesi, proprio quando la crisi regionale stava iniziando a ricomporsi con l'arresto di buona parte del vertice del Tplf e il progressivo ripristino ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 marzo 2021) Amnesty international e Human rights watch denunciano una strage fatta dai militari eritrei con centinaia di vittime in Etiopia. Mancano però i riscontri, in una regione da cui arrivano molti migranti che approdano in Italia. La notizia dell'eccidio di centinaia di civili per mano di militari eritrei nella città santa di, in Etiopia, è sempre più un giallo. Secondo Amnesty international e Human rights watch, il fatto sarebbe avvenuto attorno allo scorso 29 novembre, nel pieno della guerra tra l'Etiopia e il Tplf, il Fronte popolare di liberazione del Tigrai alla guida della regione nel Nord del Paese. A oggi però non ci sono foto, né «prove documentali», solo tanti punti interrogativi. Perché la notizia arriva dopo tre mesi, proprio quando la crisi regionale stava iniziando a ricomporsi con l'arresto di buona parte del vertice del Tplf e il progressivo ripristino ...

