Avellino, tamponi tutti negativi: sospiro di sollievo per Braglia (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nessuna brutta sorpresa e nuovo sospiro di sollievo per l'Avellino. I tamponi effettuati nella giornata di oggi hanno dato l'esito sperato e non ci sono state nuove positività nel gruppo squadra. Restano in isolamento De Francesco, Carriero e Bernardotto. I primi due tra la giornata di venerdì o al massimo venerdì si sottoporranno a tampone di verifica. Il tecnico Piero Braglia incrocia le dita in vista del match di domenica con la Virtus Francavilla. Tecnico che dovrà fare i conti con l'assenza di Luigi Silvestri appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. E' ballottaggio tra Gabriele Rocchi e Alberto Dossena. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

