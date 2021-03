Autostrade | approvati due nuovi bandi da 1 | 2 miliardi per barriere di sicurezza e gallerie in tutta Italia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Prosegue il piano industriale diper l', lanciato dall'Ad, Roberto Tomasi, per l'ammodernamento della rete infrastrutturale che prevede 21,5entro il 2038 per prolungare la ...

... nel Lazio ammontano a più di 160 milioni gli interventi per la A1 e 135 milioni di euro sono destinati alla Campania per attività su 200 km delleA1 e A16. 'Con questi bandi facciamo un ...In aula consiliare sono statidue provvedimenti legati al bilancio regionale: il consolidato 2019 e l'assestamento del ... la manutenzione di viadotti ed. Questo risultato è ...Prosegue il piano industriale di Autostrade per l’Italia, lanciato dall’Ad, Roberto Tomasi, per l’ammodernamento della rete ...Nella seduta del 23 marzo è stato approvato all´unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale spezzino Sauro Manucci (Fdi) e sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta “ ...