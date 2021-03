Attrezzi fitness e abbigliamento funzionale per un allenamento a casa con risultati da palestra

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) Zone gialle, rosse e arancione in tutte le sfumature, con un denominatore comune: palestre chiuse e attività fisica molto ridotta, anche all’aperto. Così la classica remise en forme in vista dell’estate diventa quasi una mission impossible. Come potenziare al massimo il fitness domestico o il banale jogging intorno a casa? Arrivano in aiuto i fit toys, che vanno dagli attrezzi veri e propri, adatti anche ai monolocali, all’abbigliamento con optional che amplificano i risultati di qualsiasi attività.