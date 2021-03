Atlantia | Fondazione CRT e Edizione voteranno contro proroga scissione

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Colpo di scena sul dossier Autostrade: laCRT, uno dei soci storici di, edHolding, la società della famiglia Benetton chella il Gruppo holding, nona favore delladel progetto didi ASPI ed affermano di voler andare avanti con la cordata guidata da CDP per migliorare i termini economici della proposta presentata. L’annuncio delle intenzioni di voto arriva a pochissimi giorni dall’assemblea convocata per il 29 marzo e di rimando alle indiscrezioni di stampa che parlano di un’offerta migliorativa del consorzio CDP-Blackstone-Macquarie.: “Opportuno coltivare unica operazione espressa dal mercato” “precisa che la propria ...

Anche laCrt, altro socio di, fa sapere che all'assemblea del 29 marzo il suo delegato voterà no alla scissione di Autostrade, uno schema alternativo che porterebbe la società ...... nell'assemblea didel prossimo 29 marzo, voto contrario alla proroga del termine per il Progetto di scissione diin favore di ACC. La- precisa una nota - "ritiene ..."Ci pare di capire che anche i principali azionisti di Atlantia, a partire dalla holding Edizione dei Benetton e dalla Fondazione Crt, ...Edizione, si legge in una nota, ha «preso atto dell'assenza di proposte di potenziali investitori per l'acquisto della partecipazione in Acc» ...