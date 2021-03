Atalanta, l’iniziativa della Curva Nord in vista della finale di Coppa Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) La Curva Nord dell’Atalanta ha indetto un’iniziativa in vista della finale di Coppa Italia in programma il 19 maggio contro la Juventus. La Curva, tramite la pagina Facebook Sostieni la Curva, ha fatto sapere che verranno distribuite delle bandierine da affiggere agli edifici di Bergamo e provincia. Bandierine in cui si legge “Atalanta sei forte”, con lo stemma societario in mezzo e infine un’altra scritta, “19 maggio 2021 finale di Coppa Italia”. Questo il messaggio della Curva apparso su Facebook: “La Curva Nord darà il via ad una iniziativa che ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Ladell’ha indetto un’iniziativa indiin programma il 19 maggio contro la Juventus. La, tramite la pagina Facebook Sostieni la, ha fatto sapere che verranno distribuite delle bandierine da affiggere agli edifici di Bergamo e provincia. Bandierine in cui si legge “sei forte”, con lo stemma societario in mezzo e infine un’altra scritta, “19 maggio 2021di”. Questo il messaggioapparso su Facebook: “Ladarà il via ad una iniziativa che ...

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, l’iniziativa della Curva Nord in vista della finale di #CoppaItalia - infoitsport : “Atalanta, sei forte! Coloriamo la città di nerazzurro”: l’iniziativa della Curva in vista della finale di Coppa It… - sportface2016 : #Atalanta, l'iniziativa in occasione della #festadelpapa2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta l’iniziativa Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, poi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo Corriere della Sera