Atalanta, come cambiano i valori di mercato dei giocatori. Boom di Romero e Gosens. La rosa verso i 400 milioni (Di giovedì 25 marzo 2021) La conquista della finale di Coppa Italia, le vittorie di Liverpool, Amsterdam e Copenaghen e il 3° posto in campionato si stanno traducendo in una significativa rivalutazione di diversi giocatori dell'Atalanta. Secondo il sito Transfermarkt, autorità unanimemente riconosciuta in materia …

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta come Atalanta, Ilicic rivela: 'Ho seriamente pensato di smettere, non ne potevo più...' Commenta per primo Josip Ilicic , attaccante dell' Atalanta , parla a 24sata.hr del momento difficile che ha vissuto pochi mesi fa: 'Nella carriera non va sempre come vuoi. La strada mi ha portato da un'altra parte, ho vissuto e sperimentato molto. ...

Milan - Donnarumma: ancora distanza tra le parti per il rinnovo ...ci sarebbero al momento Maignan del Lille ma anche Musso dell'Udinese e Gollini dell'Atalanta, che ... Sappiamo che andremo a disputare una competizione stupenda e che ci sono regole come in tutti i ...

Livio Magoni: «Vlhova come l’Atalanta contro le grandi. Peccato non abbia la testa» Corriere della Sera L'azzurro Tolòi e le sue origini "friulane": il bisnonno era nato a Cervignano Già, perché sulle origini del difensore brasiliano e capitano della “Dea”, naturalizzato italiano e convocato dal Mancio, si è scatenato un piccolo caso dopo le dichiarazioni non esattamente illuminan ...

Calcio, le radici cervignanesi di Toloi il brasiliano diventato azzurro visto il rendimento con la maglia dell’Atalanta. Ma se, come si augurano il ct Roberto Mancini e tutti i tifosi azzurri, Rafael Tolòi dovesse fare faville anche con la maglia dell’Italia ...

