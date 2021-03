Atac | Dante | pillole di Divina Commedia trasmesse in metro

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Oggi, in occasione dei 700 anni dalla scomparsa diAlighieri,in collaborazione con la casa editrice Emons Libri & Audiolibri, Roma Servizi per la Mobilita’ e Telesia, rendera’ omaggio al poeta con il “di’”: per l’intera giornata saranno trasmessi alcuni stralci dei brani piu’ conosciuti estratti dalla, su Radio Roma Mobilita’ e sugli schermi Telesia in banchina e a bordo treno.quest’anno sara’ celebrato nell’intero Paese, eha scelto di ricordarlo con i clienti in viaggio inpolitana attraverso la lettura della, l’opera italiana per eccellenza. I viaggiatori potranno ascoltare i versi diletti e interpretati dalla voce ...

Roma : #Dantedì, oggi i versi della Divina Commedia, letti e interpretati da @VSermonti, trasmessi in #metropolitana. In… -

"Signore e Signori, attenzione Dante in arrivo". ATAC e la casa editrice Emons, specializzata in audiolibri di romanzi classici e contemporanei letti da grandi attori e autori, portano Dante sui mezzi pubblici capitolini in ...