AstraZeneca | Vaccino efficace al 76% contro il Covid

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Vaccino

Nella notte tra sabato e domenica sono state trovate dai Nas, nella fabbrica dell'azienda statunitense Catalent ad Anagni, nel Lazio, 29 milioni di dosi deldicontro il Coronavirus pronte per essere infialate e spedite: Inghilterra, Belgio o paesi in via di sviluppo le destinazioni. La richiesta di ispezionare era giunta direttamente ...... affermando che 'a noi non è mancata l'organizzazione, ma le dosi di', per cui 'il Governo ... le categorie da vaccinare erano state condivise e all'inizionon era stato autorizzato ...“Le persone parlano qui parlano senza mascherina. Mi chiedo, perché non vengono fatte vaccinazioni ai parlamentari? In questo modo non lavoriamo in sicurezza”.Dopo le ultime polemiche e l’esortazione delle autorità Usa verso AstraZeneca affinché fornisse «dati di efficacia più accurati e aggiornati il più rapidamente possibile», oggi l’azienda anglo-svedese ...