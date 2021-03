AstraZeneca, le news di oggi: Anagni, dosi, dati vaccino, Ue (Di giovedì 25 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca ancora sotto i riflettori. Dopo il ‘caso trombosi’ e lo stop dell’Ema, ora il ‘caso Anagni’, con le news relative a 29 milioni di dosi individuate in un’azienda del frusinate. Il messaggio che arriva da Londra, con la rivendicazione di un contratto ‘in esclusiva’ per la fornitura. La reazione Ue, alle prese con una campagna di vaccinazione complicata. Le news di oggi: 15.28 – “In estate andremo anche negli stabilimenti balneari per effettuare le vaccinazioni”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci intervenendo a Tgs. “Naturalmente ne dovremo parlare anche con la federazione degli stabilimenti – dice -ma non ci dobbiamo mai fermare, neppure in estate”. 15.01 – “Ieri sono state somministrate oltre 230mila ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilancora sotto i riflettori. Dopo il ‘caso trombosi’ e lo stop dell’Ema, ora il ‘caso’, con lerelative a 29 milioni diindividuate in un’azienda del frusinate. Il messaggio che arriva da Londra, con la rivendicazione di un contratto ‘in esclusiva’ per la fornitura. La reazione Ue, alle prese con una campagna di vaccinazione complicata. Ledi: 15.28 – “In estate andremo anche negli stabilimenti balneari per effettuare le vaccinazioni”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci intervenendo a Tgs. “Naturalmente ne dovremo parlare anche con la federazione degli stabilimenti – dice -ma non ci dobbiamo mai fermare, neppure in estate”. 15.01 – “Ieri sono state somministrate oltre 230mila ...

