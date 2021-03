AstraZeneca, la Gb svela come ha fregato l’Italia e l’Europa sui vaccini: “Contratto in esclusiva” (Di giovedì 25 marzo 2021) come la Gran Bretagna ha una dotazione di vaccini AstraZeneca quasi illimitata mentre in Europa e soprattutto in Italia arrivano col contagocce? In piena bufera per i carichi di sieri ritrovati nei depositi di Anagni, e forse destinati ad altri Paesi, da Londra arriva una rivelazione importante che spiega la beffa all’Europa. “Il Regno Unito ha con AstraZeneca un Contratto di esclusiva per la fornitura del vaccino contro il coronavirus, mentre l’Unione europea ne ha stipulato uno che si basa sui migliori sforzi da parte della casa farmaceutica. Per questo, gli accordi stipulati dal governo britannico prevarrebbero su quelli europei“, ha detto in un’intervista al Financial Times il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, spiegando che Londra e Bruxelles stanno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021)la Gran Bretagna ha una dotazione diquasi illimitata mentre in Europa e soprattutto in Italia arrivano col contagocce? In piena bufera per i carichi di sieri ritrovati nei depositi di Anagni, e forse destinati ad altri Paesi, da Londra arriva una rivelazione importante che spiega la beffa al. “Il Regno Unito ha conundiper la fornitura del vaccino contro il coronavirus, mentre l’Unione europea ne ha stipulato uno che si basa sui migliori sforzi da parte della casa farmaceutica. Per questo, gli accordi stipulati dal governo britannico prevarrebbero su quelli europei“, ha detto in un’intervista al Financial Times il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, spiegando che Londra e Bruxelles stanno ...

