Astrazeneca | Hancock spiega perchè il contratto Gb prevale su quello Ue

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ilfirmato in anticipo mesi fa dal governo britannico con, per le forniture del vaccino anti - Covid sviluppato dall'Università di Oxford, ha maggior peso legale di...

Londra. Il contratto firmato in anticipo mesi fa dal governo britannico conper le forniture del vaccino anti - Covid sviluppato (con finanziamento pubblico Uk) ...così netta Matt, ...Il contratto firmato in anticipo mesi fa dal governo britannico con, per le forniture del vaccino anti - Covid sviluppato dall'Università di Oxford, ha ... Matt, ministro della ...Il ministro della Salute inglese netto: "Si chiama diritto contrattuale, è molto chiaro". La multinazionale anglo-svedese risponde ai sospetti della Ue: "Ad Anagni vaccino messo in fiale, e stoccato i ...Un contratto di esclusiva: è quello che vanta la Gran Bretagna sulle forniture del vaccino AstraZeneca. Accordo che, secondo Londra, non può vantare l'Unione europea.