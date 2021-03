AstraZeneca | fonti Ue | Commissione pronta ad azioni legali | Vaccini | entro fine marzo in arrivo in Italia 4 | 5 milioni di dosi

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, fonti Ue: AstraZeneca ha consegnato solo 18 milioni di dosi #astrazeneca - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sulla ridistribuzione delle dosi di vaccini, le posizioni dei governi sono ancora lontane. Difficilmente si troverà una s… - Pzzglc67d03 : RT @MinutemanItaly: 'Lo scorso 28 febbraio la donna si era sottoposta a vaccinazione, con AstraZeneca. Ma il vaccino, secondo fonti sanitar… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Sulla ridistribuzione delle dosi di vaccini, le posizioni dei governi sono ancora lontane. Difficilmente si troverà una s… - Massimi60615530 : RT @MinutemanItaly: 'Lo scorso 28 febbraio la donna si era sottoposta a vaccinazione, con AstraZeneca. Ma il vaccino, secondo fonti sanitar… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca fonti

TGCOM

... l'arrivo in Italia di altre 4,5 milioni di dosi, tra Pfizer,e Moderna. Si tratterebbe del maggiore incremento di carichi dall'inizio della campagna vaccinale. E' quanto emerge da...Secondo quanto riferiscono a BruxellesUE, la Commissione sarebbe intenzionata a proseguire sulla via legale nei confronti dise non otterrà risultati soddisfacenti sul rispetto del ...Salgono ancora da 21.267 a 23.696 i nuovi positivi con un tasso di positività al 6,8%, lo 0,9% in più di ieri. La curva non sale e nemmeno flette più di tanto, visto che sette giorni fa eravamo a circ ...Ventinove milioni di dosi bloccate dai Nas. Un'ispezione voluta dal governo su input della Commissione Ue. E da una settimana stop al confezionamento del vaccino AstraZeneca. Perché? Fonti non ufficia ...