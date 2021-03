«AstraZeneca, contratto GB prevale su quello Ue». Il ministro della Sanità Hancock: abbiamo accordo di esclusiva (Di giovedì 25 marzo 2021) Un contratto di esclusiva: è quello che vanta la Gran Bretagna sulle forniture del vaccino AstraZeneca. accordo che, secondo Londra, non può vantare l'Unione europea. Il... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 marzo 2021) Undi: èche vanta la Gran Bretagna sulle forniture del vaccinoche, secondo Londra, non può vantare l'Unione europea. Il...

