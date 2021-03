AstraZeneca consegna a Usa nuovi dati | vaccino efficace al 76%

(Di giovedì 25 marzo 2021) L'azienda intende richiedere l'autorizzazione delalla Food and Drug Administration entro poche settimane

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca consegna

25 mar 06:05nuovi dati agli Usa: "Efficace al 76%"ha presentato al Data Safety Monitoring Board americano i dati aggiornati sul suo vaccino anti - Covid. Dalle ...I dati sono "in linea con l'analisi ad interim e confermano che il vaccino è efficace negli adulti, inclusi gli over 65", affermaribadendo l'intenzione di presentare la richiesta per l'...Dopo le accuse e le polemiche, AstraZeneca presenta al Data Safety Monitoring Board americano i dati aggiornati sul suo vaccino contro il Covid-19. Dalle informazioni fornite emerge che ...Resta “in sospeso” circa la metà del personale scolastico emiliano-romagnolo L’assessore Donini: «Ad aprile forniture più cospicue, aumenteremo il ritmo» ...