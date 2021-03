Astrazeneca | aggiornati i dati sull’ultimo studio dopo la richiesta degli Usa | “Efficacia al 76% nel prevenire Covid 19”

(Di giovedì 25 marzo 2021)ha aggiornato idellosul vaccino inviato agli Usa. Il colosso anglo-svedese ha affermato che il suo composto, sviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford, è efficace al 76% nelil-19 sintomatico, invece del 79% annunciato in precedenza.la diffusione deidi fase 3 il Nih, l’Istituto di sanità statunitense, aveva emesso una nota sostenendo che ierano vecchi. La società, non nuova a errori di comunicazioni e pasticci mediatici, aveva replicato che i risultati sarebbero stati comunicati nel giro di 48 ore. Le informazioni aggiornate “confermano che il nostro vaccino è altamente efficace negli adulti, compresi quelli di età pari o superiore a 65 anni”, ha affermato in una dichiarazione il ...

vaccinopresenta al Data Safety Monitoring Board americano i datisul suo vaccino contro il Covid - 19. Dalle informazioni fornite emerge che è efficace al 76% nell'arresto della ......per altre tre settimane la sospensione di: non esclude infatti un possibile collegamento con i casi di trombosi. Intanto l'azienda anglo - svedese presenta agli Usa i datisul ...