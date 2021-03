Assemblea capitolina, silenziato il pc di Ficcardi: “Chiesti chiarimenti a Microsoft” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Forse è stato solo un errore. O forse un dispetto. Fatto sta che le sospette e ripetute interruzioni ai danni della consigliera Simona Ficcardi, ex grillina passata recentemente al gruppo dei Verdi, mentre parlava oggi in Assemblea capitolina dal suo Pc di casa, non sono passate inosservate. E ora il presidente dell’aula, Marcello De Vito, ha “chiesto a Microsoft di avviare una verifica” per capire chi è stato il colpevole. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Forse è stato solo un errore. O forse un dispetto. Fatto sta che le sospette e ripetute interruzioni ai danni della consigliera Simona Ficcardi, ex grillina passata recentemente al gruppo dei Verdi, mentre parlava oggi in Assemblea capitolina dal suo Pc di casa, non sono passate inosservate. E ora il presidente dell’aula, Marcello De Vito, ha “chiesto a Microsoft di avviare una verifica” per capire chi è stato il colpevole.

