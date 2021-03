Ashley Tisdale | la star di High School Musical è diventata mamma

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’attrice e cantante,di, acclamata serie di Disney Channel, ha annunciato su Instagram la nascita della prima figlia, avuta con suo marito Christopher French, con il quale è sposata dal 2014.: la prima foto con la figlia e gli auguri degli amici vipha annunciato di esserecondividendo su Instagram una foto in bianco e nero in cui tiene la manina della neonata. Nella didascalia ha rivelato il nome e la data di nascita esatta della bambina, che si chiama Jupiter Iris ed è venuta al mondo il 23 marzo 2021. Tra le congratulazioni degli amici vip sotto il post, quelle dell’attrice di Glee Lea ...

L'attrice e cantante americana, lanciata dal ruolo di Sharpay nella serie di film di High School Musical,, e il marito Christopher French sono diventati genitori. La bambina è stata chiamata Jupiter Iris ed è nata il 23 marzo, come la figlia dei Ferragnez. La notizia Il 23 marzo è diventata ..., l'ex star di High School Musical, ha annunciato di essere diventata mamma condividendo su Instagram una foto in bianco e nero in cui tiene la manina della neonata....Ashley Tisdale, protagonista della famosa saga High School Musical, è diventata mamma. La piccola si chiama Jupiter Iris.Nata a West Deal, il 2 luglio 1985, Ashley Tisdale raggiunge la sua fama, grazie all’interpretazione del personaggio Maddie, nella serie tv Zack e Cody al Grand Hotel. In seguito, viene scelta per ...