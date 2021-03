Ascolti tv mercoledì 24 marzo: Mia e il leone bianco, Svegliati amore mio, Rocco Schiavone 4 (Di giovedì 25 marzo 2021) Ascolti tv mercoledì 24 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 24 marzo 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Mia e il leone bianco. Su Canale 5 la prima puntata della serie con Sabrina Ferilli Svegliati amore mio. Su Rai 2 Rocco Schiavone 4. Su Italia 1 il film Barry Seal. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Stasera Italia – Speciale. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 24 marzo 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 24 marzo 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021)tv242021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,242021? Su Rai 1 è andato in onda il film Mia e il. Su Canale 5 la prima puntata della serie con Sabrina Ferillimio. Su Rai 24. Su Italia 1 il film Barry Seal. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Stasera Italia – Speciale. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggioritv242021? Di seguito tutti i dati.tv 242021, prima serata I dati Auditel e lo share dei ...

Advertising

Jade9520 : Tommaso di nuovo al Costanzo anche mercoledì prossimo. Costanzo ha capito che se vuole gli ascolti ali deve puntare su di lui ???? #tzvip - silvamarcoange1 : RT @matteozenatti: Andata: ho organizzato gli ascolti condivisi dei take trobadorici tramite dirette YouTube. Uno aperto, l'altro riservato… - cordadoppia : RT @matteozenatti: Andata: ho organizzato gli ascolti condivisi dei take trobadorici tramite dirette YouTube. Uno aperto, l'altro riservato… - comeH2O : RT @matteozenatti: Andata: ho organizzato gli ascolti condivisi dei take trobadorici tramite dirette YouTube. Uno aperto, l'altro riservato… - Nubecula_Minor : RT @matteozenatti: Andata: ho organizzato gli ascolti condivisi dei take trobadorici tramite dirette YouTube. Uno aperto, l'altro riservato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Rocco Schiavone 5, ci sarà?/ Anticipazioni: Platinette ottimista "Dovrebbe", ma? ATTESA PER LA PROSSIMA STAGIONE ROCCO SCHIAVONE 5 Nella prima serata di mercoledì 24 marzo su Rai2 si conclude ufficialmente la quarta stagione di Rocco Schiavone con la ...unicamente dagli ascolti, ...

Rocco Schiavone, ultima puntata. 'Ascolti? Ha fatto centro' dice De Andreis ... 'Marco Giallini ha fatto centro al debutto' Andrà in onda oggi, mercoledì 24 marzo 2021, in prima serata su Rai2 la seconda ed ultima puntata della quarta stagione di Rocco Schiavone, che mercoledì ...

Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop ATTESA PER LA PROSSIMA STAGIONE ROCCO SCHIAVONE 5 Nella prima serata di24 marzo su Rai2 si conclude ufficialmente la quarta stagione di Rocco Schiavone con la ...unicamente dagli, ...... 'Marco Giallini ha fatto centro al debutto' Andrà in onda oggi,24 marzo 2021, in prima serata su Rai2 la seconda ed ultima puntata della quarta stagione di Rocco Schiavone, che...