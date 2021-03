Ascolti Tv mercoledì 24 marzo 2021: Svegliati Amore Mio, Italia’s got Talent, Rocco Schiavone, Chi l’ha visto?, dati Auditel e share (Di giovedì 25 marzo 2021) Ascolti Tv mercoledì 24 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv mercoledì 24 marzo 2021: dati Auditel e share ieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, share del %) su Canale 5 anticipa la fiction “Svegliati Amore Mio” che appassiona .000 spettatori con l’% di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021)Tv24. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv24ieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” (.000 spettatori,del %) su Canale 5 anticipa la fiction “Mio” che appassiona .000 spettatori con l’% di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Rocco Schiavone 5, ci sarà?/ Anticipazioni: Platinette ottimista "Dovrebbe", ma? ATTESA PER LA PROSSIMA STAGIONE ROCCO SCHIAVONE 5 Nella prima serata di mercoledì 24 marzo su Rai2 si conclude ufficialmente la quarta stagione di Rocco Schiavone con la ...unicamente dagli ascolti, ...

Rocco Schiavone, ultima puntata. 'Ascolti? Ha fatto centro' dice De Andreis ... 'Marco Giallini ha fatto centro al debutto' Andrà in onda oggi, mercoledì 24 marzo 2021, in prima serata su Rai2 la seconda ed ultima puntata della quarta stagione di Rocco Schiavone, che mercoledì ...

