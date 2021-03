Ascolti tv analisi 24 marzo | Miracolo a Cologno | la fiction di Canale5 con Ferilli batte Rai1 | Schiavone e Sciarelli E Costanzo con Meloni stacca Vespa

(Di giovedì 25 marzo 2021), al pomeriggio Canale 5 fa il botto con Uomini e donne, con la caduta di Gemma Galgani dalle scale Una vittoria importante – mercoledì 24 marzio – per, perché inverte un trend che sembravaso riuscire a correggere. La prima puntata delladi produzione Svegliati amore mio, con Sabrina, Ettore Bassi, Francesco Arca protagonisti, ha riscosso 3,8 milioni di spettatori e 16,1% di share vincendo la serata e facendo meglio dei lanci consimili di Mediaset. Non dovrebbe essere troppo complicato per la storia tratta da fatti realmente accaduti e raccontati in tre puntate da Simona Izzo e Ricky Tognazzi mantenere il livello discreto raggiunto. Ieriha battuto una concorrenza complicata. Su, infatti, ha fatto il suo dovere la ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv analisi 23 Marzo: Leonardo piace alle donne, sfonda al centro, tra i ‘ricchi’ e i colti. Concorrenza fan… - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 23 Marzo: Leonardo piace alle donne, sfonda al centro, tra i ‘ricchi’ e i colti. Concorrenza fan… - emabrue : Ascolti tv analisi 23 Marzo: Leonardo piace alle donne, sfonda al centro, tra i ‘ricchi’ e i colti. Concorrenza fan… - AAndreafusco1 : RT @tvzoomitalia: #Ascoltitv analisi 23 Marzo: Leonardo piace alle donne, sfonda al centro, tra i ‘ricchi’ e i colti. Concorrenza fantasma… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 23 Marzo: Leonardo piace alle donne, sfonda al centro, tra i ‘ricchi’ e i colti. Concorrenza fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti analisi

TvZoom

...canale televisivo della Radio + Tv solo audio + Smart speaker/Assistente voce = 10.458.00(...che può offrire tale metodologia anche con riferimento alla fruizione dai device garantisce...... (C) Che noi abbiamo il nostro metodo vincente dicriminale sistemica e che lo abbiamo ... La figura del criminologo , determinante (purtroppo) più per glidi un talk show che per la ...+ Ogni cosa del mondo. Si, volevo parlare di ogni cosa del mondo. E sapevo già che parecchi individui, in specie, coloro che da qualche tempo amavo chiamare i microbi del design, ...CATANIA - "Lo Spedalieri dev’essere un’oasi di legalità in un deserto di illegalità". Per chi ha confidenza con l’insolito passatempo filosofico che è ...