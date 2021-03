Ascolti tv 24 marzo digital e pay: IGT chiude a 1,8 milioni. Real Time vince il derby di Discovery. In luce anche Francia-Ucraina su 20 (Di giovedì 25 marzo 2021) Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,3% nell’intera giornata e 5,6% in prima serata; altre Mediaset 7,9% e 8,3% Finale in crescendo per Italia’s Got Talent, che ieri è andato in onda con l’ultima puntata, senza Ludovica Comello (malata di Covid) alla conduzione e Enrico Papi a fare da sponda ai quattro giudici mercoledì 24 marzo. La trasmissione ha totalizzato 1,847 mililioni di spettatori con l’8,35% di share. Solo su TV8, la finale con Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Frank Matano al tavolo, ha avuto 1,4 milioni di spettatori con il 6,43% di share, portando a casa ulteriori 418mila spettatori di flusso e l’1,92% su SkyUno. La gara ha incoronato campione Stefano Bronzato, giovane mago veneto ed ex modello. Tra le native digitali free ieri questi gli Ascolti in prima serata: IGT precede ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 25 marzo 2021)Tv gruppi: altre Rai 6,3% nell’intera giornata e 5,6% in prima serata; altre Mediaset 7,9% e 8,3% Finale in crescendo per Italia’s Got Talent, che ieri è andato in onda con l’ultima puntata, senza Ludovica Comello (malata di Covid) alla conduzione e Enrico Papi a fare da sponda ai quattro giudici mercoledì 24. La trasmissione ha totalizzato 1,847 mililioni di spettatori con l’8,35% di share. Solo su TV8, la finale con Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Frank Matano al tavolo, ha avuto 1,4di spettatori con il 6,43% di share, portando a casa ulteriori 418mila spettatori di flusso e l’1,92% su SkyUno. La gara ha incoronato campione Stefano Bronzato, giovane mago veneto ed ex modello. Tra le nativei free ieri questi gliin prima serata: IGT precede ...

