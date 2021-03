Ascolti tv 24 marzo 2021 | Sabrina Ferilli batte Rai1 | poi Rocco Schiavone

(Di giovedì 25 marzo 2021)tv: la fiction di Canale5 vince la serata Finalmente Canale5 ha vinto una gara di prima serata in settimana e senza calcio. L’impresa ha la firma di, protagonista della nuova fiction Svegliati amore mio, che ieri sera ha registrato il 16,1% di share media con 3,630 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la rete ammiraglia Mediaset aveva raccolto l’11,2% e 2,6 milioni con la replica del film Sole a catinelle di Checco Zalone. Seconda posizione, molto vicina,con il film Mia e il leone bianco al 14,5% e 3,630 milioni d’italiani collegati. Sette giorni la stessa rete aveva portato a casa il 18,1% e 4,2 milioni con il film premio Oscar Green Book. Medaglia di bronzo per la serie tvsu Rai2 al 10,3% e 2,570 milioni di contatti. Mercoledì ...

QuiMediaset_it : #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.54… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #SvegliatiAmoreMio vince la serata col 16,1% di share, #RoccoSchiavone al 10,3%.… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 24 marzo 2021: Sabrina Ferilli batte Rai1, poi Rocco Schiavone. Svegliati amore mio 16,1%, Mia e il leon… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 24 marzo 2021: Sabrina Ferilli batte Rai1, poi Rocco Schiavone. Svegliati amore mio 16,1%, Mia e il leon…

