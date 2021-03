Artrite Reumatoide, la nuova terapia promette la remissione clinica della malattia (Di venerdì 26 marzo 2021) I reumatologi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria L. Vanvitelli e dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli annunciano l’arrivo di una nuova terapia per l’Artrite Reumatoide. È stata approvata dall’AIFA e ora è disponibile anche nei centri specializzati della nostra regione: si tratta di un nuovo farmaco in grado di garantire la remissione dell’ Artrite Reumatoide, permettendo ai Leggi su 2anews (Di venerdì 26 marzo 2021) I reumatologi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria L. Vanvitelli e dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli annunciano l’arrivo di unaper l’. È stata approvata dall’AIFA e ora è disponibile anche nei centri specializzatinostra regione: si tratta di un nuovo farmaco in grado di garantire ladell’, permettendo ai

Advertising

antonellaa262 : I reumatologi dell’AOU L. Vanvitelli e dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli annunciano l’arrivo di una nuova… - Mimagaan : RT @faaabbbio: un canuzzo con Leishmaniosi è del tutto gestibile, come una mia amica, una furia, con l'artrite reumatoide a soli 32 anni co… - Aurora05105792 : RT @EliLillyItalia: Dolore, stanchezza ed affaticamento sono alcuni dei grandi ostacoli della vita con #artritereumatoide e spesso è diffic… - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Artrite reumatoide, in Campania una terapia innovativa che promette la remissione clinica - faaabbbio : un canuzzo con Leishmaniosi è del tutto gestibile, come una mia amica, una furia, con l'artrite reumatoide a soli 3… -