Artrite reumatoide, in Campania disponibile una terapia innovativa (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBuone notizie per gli oltre 30mila campani che soffrono di Artrite reumatoide. Dopo l’approvazione da parte dell’Aifa è ora disponibile anche nei centri specializzati della nostra regione un nuovo farmaco che promette la remissione della malattia consentendo ai pazienti di condurre una “vita normale”. Chi è affetto da Artrite reumatoide, infatti, soffre per il dolore, l’affaticamento, la rigidità articolare mattutina; si tratta di una malattia reumatica che colpisce 1 persona ogni 250 in Campania. “L’Artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica autoimmune che può essere fortemente disabilitante e che può compromettere in maniera importante la qualità della vita – spiega il Prof. Francesco Ciccia, Direttore della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBuone notizie per gli oltre 30mila campani che soffrono di. Dopo l’approvazione da parte dell’Aifa è oraanche nei centri specializzati della nostra regione un nuovo farmaco che promette la remissione della malattia consentendo ai pazienti di condurre una “vita normale”. Chi è affetto da, infatti, soffre per il dolore, l’affaticamento, la rigidità articolare mattutina; si tratta di una malattia reumatica che colpisce 1 persona ogni 250 in. “L’è una patologia infiammatoria cronica autoimmune che può essere fortemente disabilitante e che può compromettere in maniera importante la qualità della vita – spiega il Prof. Francesco Ciccia, Direttore della ...

