Arrestato due volte lo stesso giorno per furto di cosmetici e per evasione dagli arresti domiciliari (Di giovedì 25 marzo 2021) I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno Arrestato, due volte nell'arco dello stesso giorno, un uomo di 36 anni: il primo arresto per furto aggravato, il secondo evasione dopo che il giudice gli ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 25 marzo 2021) I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno, duenell'arco dello, un uomo di 36 anni: il primo arresto peraggravato, il secondodopo che il giudice gli ...

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri della Stazione di Frattamaggiore hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato in abitazi… - Marco_chp1 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Tunisino arrestato due volte nello stesso pomeriggio - ultima_ora : RT @ultimenotizie: I carabinieri hanno arrestato due albanesi per porto illegale di armi e ricettazione a San Secondo di Pinerolo, alle por… - MDiretta : Tentano di disfarsi della cocaina lanciandola dalla finestra, due arresti a Furci Siculo [DETTAGLI] Nella serata di… - Piero42395724 : RT @francetomm: E' stato arrestato perchè i nostri vecchi ci hanno insegnato che non c'è due senza tre. -