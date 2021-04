Aria | azzerato il CDA A capo della campagna vaccinale un amministatore unico

Leggi su webzeta

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il Cda dioggi si è dimesso in blocco. E così la società accusata per i disagi che si sono verificati nellain Lombardia ha lasciato l’incarico. Lorenzo Gubian da oggi è l’amministratoree dg di“fino all’approvazione del bilancio”. Fonte notizia: adnKronos. La Lombardia resta in attesa che il sistema di vaccinazione diventi più effficiente e finisca di brancolare nel buio delle disfunzioni continue. Molti lombardi con anni superiore a 80 restano da vaccinare. Quanti? Si spera che anche questo dato si conosca con precisione al più presto insieme alla data di vaccinazione dei singoli.