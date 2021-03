ArgentinaTeBusca | la campagna per i bimbi desaparecidos

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 25 marzo 2021)è laper trovarescomparsi durante l’ultima dittatura nel Paese sudamericano. Sono già 130 quelli ritrovati dopo 45 anni “Hai diritto alla tua identità. Hai diritto alla verità. Non restare nel dubbio. Aiutaci a trovarti”. Per dare impulso allainternazionale per il diritto all’identità la Repubblica argentina ha fatto propria laper… L'articolo Corriere Nazionale.