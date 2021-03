Apple: la domanda di lavoro scritta a mano di Steve Jobs venduta all'asta per oltre $222.000 (Di giovedì 25 marzo 2021) Il fondatore di Apple, Steve Jobs, era noto per il suo stile carismatico e la sua devozione. Tutto ciò che riguarda il defunto CEO ha un valore immenso per le persone in tutto il mondo, inclusa una sua domanda di lavoro scritta a mano. Ebbene, la domanda di lavoro è stata venduta per l'enorme cifra di $222.400 in un'asta che si è svolta da febbraio fino a ieri, 25 marzo. Secondo quanto riferito, Steve Jobs ha completato la domanda di lavoro nel 1973 dopo aver lasciato il Reed College. Per essere precisi, più o meno circa un anno prima che il defunto CEO accettasse un lavoro in Atari. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Il fondatore di, era noto per il suo stile carismatico e la sua devozione. Tutto ciò che riguarda il defunto CEO ha un valore immenso per le persone in tutto il mondo, inclusa una suadi. Ebbene, ladiè stataper l'enorme cifra di.400 in un'che si è svolta da febbraio fino a ieri, 25 marzo. Secondo quanto riferito,ha completato ladinel 1973 dopo aver lasciato il Reed College. Per essere precisi, più o meno circa un anno prima che il defunto CEO accettasse unin Atari. Leggi altro...

