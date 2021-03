Anya Taylor-Joy e il cast stellare del film segreto di David O. Russell (Di giovedì 25 marzo 2021) Il regista David O. Russell sta girando un film in massima segretezza, tanto che nessuno ancora ne sa niente. Il film “senza titolo” e “senza trama” sta incuriosendo davvero tutti gli appassionati di cinema.Grazie ad alcune indiscrezioni, però, conosciamo parte del cast… e che cast! Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington e anche Rami Malek, Zoe Saldana, Robert De Niro, Timothy Olyphant e tanti altri, tra cui pure la “Regina degli scacchi” Anya Taylor-Joy. Proprio Anya, presto nei panni di Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller, ha condiviso qualche dettaglio sul progetto in una recente intervista.“Il film è stato tenuto segreto anche a tutti noi”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Il registaO.sta girando unin massima segretezza, tanto che nessuno ancora ne sa niente. Il“senza titolo” e “senza trama” sta incuriosendo davvero tutti gli appassionati di cinema.Grazie ad alcune indiscrezioni, però, conosciamo parte del… e che! Margot Robbie, Christian Bale e JohnWashington e anche Rami Malek, Zoe Saldana, Robert De Niro, Timothy Olyphant e tanti altri, tra cui pure la “Regina degli scacchi”-Joy. Proprio, presto nei panni di Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller, ha condiviso qualche dettaglio sul progetto in una recente intervista.“Ilè stato tenutoanche a tutti noi”, ...

