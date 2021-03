Antonella Clerici diventa Beatrice ma cade dall’altalena di E’ sempre mezzogiorno (Foto) (Di giovedì 25 marzo 2021) Antonella Clerici vestita da Beatrice inizia la sua puntata speciale di E’ sempre mezzogiorno ma con l’abito di seta scivola dall’altalena, cade e spaventa il povero Alfio (Foto). Oggi è Dantedì, il giorno in cui si celebra Dante Alighieri e per il sommo poeta i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno hanno scelto di indossare abiti che richiamano ovviamente la Divina Commedia. Antonella Clerici, bellissima nel ruolo di Beatrice, segue la ricetta di Zia Cri che vestita da Virgilio propone lo zuccotto dei golosi. Un buon umore che arriva a casa, magari anche una proposta per rendere lo studio più divertente ma ovviamente tutto è fatto con il massimo della leggerezza, per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 marzo 2021)vestita dainizia la sua puntata speciale di E’ma con l’abito di seta scivolae spaventa il povero Alfio (). Oggi è Dantedì, il giorno in cui si celebra Dante Alighieri e per il sommo poeta i protagonisti di E’hanno scelto di indossare abiti che richiamano ovviamente la Divina Commedia., bellissima nel ruolo di, segue la ricetta di Zia Cri che vestita da Virgilio propone lo zuccotto dei golosi. Un buon umore che arriva a casa, magari anche una proposta per rendere lo studio più divertente ma ovviamente tutto è fatto con il massimo della leggerezza, per ...

