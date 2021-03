Antonella Clerici cade giù dall’altalena di E’ Sempre Mezzogiorno – Video (Di giovedì 25 marzo 2021) Antonella Clerici cade dall'altalena Piccolo imprevisto per Antonella Clerici nella puntata odierna di E’ Sempre Mezzogiorno. Nel corso del gioco telefonico, la conduttrice è infatti cascata giù dall’altalena, uno degli elementi caratterizzanti della scenografia, rendendosi protagonista di un siparietto piuttosto divertente che, per fortuna, non ha lasciato strascichi. Vestita da Beatrice, in occasione del Dantedì, Antonella ha infatti dato inizio, come di consueto, ad uno dei suoi giochi telefonici. Mentre si stava mettendo in contatto con la telespettatrice Caterina, che voleva concorrere per vincere il buono spesa in palio di 5700 euro, la Clerici è infatti cascata giù dall’altalena, che proprio ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 marzo 2021)dall'altalena Piccolo imprevisto pernella puntata odierna di E’. Nel corso del gioco telefonico, la conduttrice è infatti cascata giù, uno degli elementi caratterizzanti della scenografia, rendendosi protagonista di un siparietto piuttosto divertente che, per fortuna, non ha lasciato strascichi. Vestita da Beatrice, in occasione del Dantedì,ha infatti dato inizio, come di consueto, ad uno dei suoi giochi telefonici. Mentre si stava mettendo in contatto con la telespettatrice Caterina, che voleva concorrere per vincere il buono spesa in palio di 5700 euro, laè infatti cascata giù, che proprio ...

