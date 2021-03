Anticipazioni Uomini e Donne oggi | ecco cosa succede giovedì 25 marzo in studio

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tutto è pronto per una nuova puntata del dating show. Secondo lede Il Vicolo delle News quella disarà una puntata da non perdere, colma di colpi di scena!al centro delloci sarà Alessandro, che si sta frequentando con Federica e sono infatti usciti la sera precedente. L’appuntamento sembra essere andato bene, hanno cenato in albergo e si sono anche scambiati un bacio. Alessandro però si frequenta anche con Maria: delusa dal bacio con Federica. Da questo spunto partirà una discussione molto lunga ma finirà con una scelta: Alessandro chiuderà con Maria e continuerà con Federica. Sarà poi la volta del tronista Giacomo che è uscito con Olga. L’esterna tra i due sembrano essere stati molto bene. Il tronista sembra felice di essere uscito con ...

