Anticipazioni Il Segreto | l’inganno di Jean Pierre

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questa volta, lede Ilsi soffermano sul personaggio crudele quanto controverso di, l’amante francese di Isabel de Los Visos. La donna è follemente innamorata di lui al punto da non arrivare minimamente a sospettare le sue oscure intenzioni, volte soltanto a “sfruttare” la marchesa per cercare di accaparrarsi le sue ricchezze. Quando Maqueda sembrerà essere sparito nel nulla ( in realtà verrà assassinato proprio dal francese), Isabel non sospetterà di lui. Per fortuna, Tomas e Adolfo avvieranno delle indagini. Come si concluderanno? Trame spagnole Il, la trappola di Tomas A rispondere a questo interrogativo è stato proprio l’attore che veste i panni di, ovvero Virgil-Henry Mathet. In una intervista, l’attore ha ...