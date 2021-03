Andrea Zenga e Rosalinda a Temptation Island? Lui risponde e sogna Ballando con le Stelle (Di giovedì 25 marzo 2021) La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò procede a gonfie vele (anche se Dayane non ne è così sicura) e i fan della coppia li vorrebbero a Temptation Island. In un’intervista rilasciata nel programma Turchesando su Radiogossipnews, il figlio di Walter Zenga ha rivelato che difficilmente parteciperà nuovamente al reality di Maria De Filippi. “Se ci siamo detti ‘ti amo’? Preferirei tenere queste cose per noi. Si può dire che tra noi c’è un sentimento che cresce. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella situazione di lockdown. È un po’ la prova del nove. Nonostante il ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021) La storia traCannavò procede a gonfie vele (anche se Dayane non ne è così sicura) e i fan della coppia li vorrebbero a. In un’intervista rilasciata nel programma Turchesando su Radiogossipnews, il figlio di Walterha rivelato che difficilmente parteciperà nuovamente al reality di Maria De Filippi. “Se ci siamo detti ‘ti amo’? Preferirei tenere queste cose per noi. Si può dire che tra noi c’è un sentimento che cresce. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella situazione di lockdown. È un po’ la prova del nove. Nonostante il ...

Advertising

StraNotizie : Andrea Zenga e Rosalinda a Temptation Island? Lui risponde e sogna Ballando con le Stelle - lina20449061 : @MediasetPlay Amore a gonfie vele , caro Andrea Zenga ti sei caricato in casa una croce che sinceramente non so com… - SusanPotterhead : RT @blogtivvu: Andrea Zenga fa i complimenti a Tommaso Zorzi e svela con chi è rimasto in contatto del GF Vip - mengoni_rules : RT @blogtivvu: Andrea Zenga fa i complimenti a Tommaso Zorzi e svela con chi è rimasto in contatto del GF Vip - Ale9761 : RT @AmoZenga: Nuovo appuntamento cn Andrea Intervista oggi alle 19:30 su RTL #zenga #zengavo #casazengavo #andreazenga #gfvip #rtl https://… -