Andrea Montanari è il nuovo direttore di Radio3 (Di giovedì 25 marzo 2021) , la nomina è stata proposta dall'amministratore delegato Fabrizio Salini e ha ricevuto, secondo quanto apprende l'agenzia Adnkronos, voto unanime dal Consiglio d'amministrazione Rai, in scadenza come l'intera governance aziendale tra pochi mesi. Montanari succederà a Marino Sinibaldi che a inizio aprile andrà in pensione dopo aver occupato la poltrona di direttore della terza radio del servizio pubblico per quasi dodici anni, precisamente dal 3 agosto 2009. Montanari ha dalla sua un lungo curriculum, alle dipendenze del servizio pubblico dal 1991. A giugno 2017 era stato nominato direttore del Tg1 dove aveva già occupato negli anni precedenti la poltrona di vice, nel 2016 era stato scelto come direttore della testata Giornale Radio, struttura che include Gr1, Gr2, Gr3, Gr Parlamento, e ...

