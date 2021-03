Andrea Cerioli, la drammatica morte prematura della madre: dolore enorme (Di giovedì 25 marzo 2021) La mamma di Andrea Cerioli, la signora Luana, è scomparsa poche settimane dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello lasciando in lui un vuoto incolmabile… L’amatissima madre di Andrea Cerioli, la signora Luana, è morta nel maggio 2014 dopo una lunga malattia. Il giovane bolognese era stato chiuso fino a poco tempo prima L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021) La mamma di, la signora Luana, è scomparsa poche settimane dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello lasciando in lui un vuoto incolmabile… L’amatissimadi, la signora Luana, è morta nel maggio 2014 dopo una lunga malattia. Il giovane bolognese era stato chiuso fino a poco tempo prima L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

